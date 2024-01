Ufficiale Un Ropero per Recoba: Federico Santander firma per il Nacional Montevideo

Álvaro Recoba avrà una vecchia conoscenza del calcio italiano come centravanti. Il Nacional Montevideo ha annunciato in queste ore l'acquisto di Federico Santander. "Benvenuto al Decano del calcio uruguayo" scrive il club con un comunicato ufficiale.

L'ex di Bologna e Reggina nell'ultima stagione ha giocato in Paraguay, al Club Guarani, segnando 11 reti in 34 partite, contando tutte le competizioni. 32 anni, noto anche col soprannome di "El Ropero" (l'armadio) per via della mole imponente, Santander vanta anche 20 presenze con la nazionale del Paraguay.