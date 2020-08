tmw Bonaventura svincolato, il Benevento insiste: prosegue il duello con l'Hellas

Due offerte sul tavolo, entrambe importanti, e Giacomo Bonaventura pronto a scogliere le riserve nei prossimi giorni. Hellas Verona e Benevento al lavoro per l'ingaggio del centrocampista in scadenza col Milan. I due club hanno entrambi messo sul piatto un biennale molto importante, ma la novità delle ultime ore sono i contatti continui col club sannita, che dopo Glik, Ionita e Foulon vorrebbe chiudere il prima possibile il quarto acquisto, un colpo da 90 per il club neopromosso in Serie A.