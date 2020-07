tmw Brescia, al momento si va avanti con Diego Lopez. Per la prossima stagione idea Dionisi

La situazione in casa Brescia non è delle migliori, ma per il momento si va avanti con Diego Lopez. Il presidente Massimo Cellino - almeno per il momento - non ha intenzione di stravolgere la guida tecnica della compagine biancoblù. La scelta per la prossima stagione non è ancora stata fatta, anche se si parla di Alessio Dionisi: l'attuale tecnico del Venezia potrebbe essere uno dei candidati alla panchina del Brescia, ma per programmare il futuro c'è ancora tempo.