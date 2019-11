TMW - Brescia, Balotelli in gruppo e confronto con Cellino

Fonte: dal nostro inviato a Torbole, Brescia

Qualche sorriso in più rispetto alla giornata di ieri. Mario Balotelli si è allenato regolarmente in gruppo dopo aver abbandonato il campo nella sessione di ieri. Oggi l'attaccante delle Rondinelle è arrivato al campo in anticipo e ha preso parte alla seduta senza ulteriori problemi. Volti distesi soprattutto nella prima parte, dove la squadra ha effettuato il classico possesso palla.

IL CONFRONTO CON CELLINO - Durante la sessione odierna il numero uno dei biancoblù Massimo Cellino era presente a bordocampo e prima della partitella ha avuto un confronto con Mario Balotelli. Dopo aver parlato con il presidente, Balotelli si è unito di nuovo al gruppo per preparare la sfida contro la Roma.

Al termine dell'allenamento il giocatore è rimasto negli spogliatoi, poi all'uscita del Centro Sportivo alcuni tifosi hanno cercato un confronto con Supermario che però non si è fermato. C'è ancora tensione tra le parti, domani mattina Fabio Grosso interverrà in conferenza stampa per spiegare l'accaduto e per poter analizzare la sfida dell'Olimpico contro i giallorossi.