tmw Brescia, Balotelli non si allena: ma la società conferma il giorno di riposo

vedi letture

Mario Balotelli, dopo il mancato incontro con Massimo Cellino nella giornata di ieri, non si è allenato sul campo di Torbole Casaglia. L'attaccante delle Rondinelle, come confermato dalla società, ha avuto un giorno di riposo come da programma di allenamento personalizzato. Il numero 45, inoltre, ha svolto una doppia seduta sia mercoledì che giovedì pomeriggio. Solito allenamento mattutino per la compagine guidata da mister Diego Lopez, che continua a preparare il ritorno in campo.