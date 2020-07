tmw Brescia, Balotelli si allena da solo: sessione di squadra prevista più tardi

vedi letture

Dopo l'allenamento in gruppo di ieri, Mario Balotelli torna ad allenarsi in solitaria. L'attaccante del Brescia sta svolgendo in questi minuti una sessione individuale, mentre quella collettiva della squadra è in programma più tardi nel pomeriggio. Da capire se SuperMario svolgerà doppio allenamento (difficile) o meno.