tmw Brescia, lascia il dg Cardinaletti: andrà in FIGC

Andrea Cardinaletti lascia il Brescia. Per l’ormai ex direttore generale delle Rondinelle è pronto un ruolo in FIGC, si occuperà dei progetti degli stadi su indicazione del Presidente Gravina. Dopo Palermo, Ascoli e Brescia una nuova avventura per Cardinaletti. La FIGC, una volta terminato questo delicato momento, lo aspetta...