TMW - Brescia-Magnani, possibile addio: può già tornare al Sassuolo

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe finire prima del previsto l'avventura di Giangiacomo Magnani con la maglia del Brescia. Il difensore classe '95, infatti, è arrivato alla corte delle Rondinelle la scorsa estate, in prestito dal Sassuolo. Da allora, complice anche un infortunio, per Magnani solo 114' minuti in Serie A (in due presenze). Adesso, nel mercato di gennaio, il possibile ritorno in neroverde.