TMW - Brocchi: "Al Milan serve tranquillità. Ibra? Un campione"

Fonte: Alessandro Rimi

L'allenatore del Monza Cristian Brocchi ha rilasciato alcune dichiarazione a margine dell'evento "Serie A Revolution" alla SSML Ciels di Milano. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Il momento del Milan? I rossoneri hanno bisogno di tranquillità e lucidità. Nei momenti difficili l'unione del gruppo, la voglia di lavorare e di uscire da un momento poco bello fa la differenza. Ibrahimovic può fare comodo al Milan? Non lo so, lo sanno i dirigenti e l'allenatore quello che serve. I grandi calciatori portano qualcosa di importante e lui sicuramente è un grande campione".

A gennaio rinforzi per il Monza?: "La squadra è già forte, abbiamo costruito una squadra con l'ambizione di andare in serie B. I ragazzi stanno lavorando bene, con umiltà. Non è facile essere la candidata numero uno alla vittoria del campionato e mantenere questo passo. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi".

La sfida fra Milan e Napoli? "Servirà freddezza mentale, nei momenti di difficoltà, più che la tecnica e la tattica conta l'aspetto caratteriale".

Ancelotti di nuovo al Milan?: "Ha un grande rispetto per il Napoli, se dovesse fare una scelta del genere sicuramente la farà solo quando avrà deciso di lasciare Napoli e non prima".

Conte? "Non mi sorprende, l'Inter è una squadra forte allenata da un allenatore forte".