tmw Brocchi: "Vincere non è mai facile. Tanti hanno speso fior di milioni poi..."

Il tecnico del Monza, Christian Brocchi, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com. Nel corso della chiacchierata ha risposto anche alle critiche di chi dice che sia facile vincere col budget del Monza in C, spiegando poi come i suoi stiano affrontando questo momento di stop. "A chi dice così rispondo che vincere non è mai facile: in tanti hanno speso fior di milioni nella loro gestione senza mai far risultati di rilievo. I ragazzi stanno facendo qualcosa di importante, invece, tutti insieme. In questo periodo i giocatori lavorano, tutti, in ogni squadra. Però farlo insieme, portando avanti le sedute con un preparatore e col mister che li guarda, è diverso, dà uno stimolo in più. Io adesso mi alleno con loro. Durante la stagione no, ora sì. Serve un segnale per i ragazzi ed è importante ogni singola battuta. Questo ci sta aiutando a tener vivo quel gruppo che si è venuto a creare, una lontananza così lunga può allentarlo. Invece possiamo ridere, scherzare, allenarci: è un modo buono per tenere confidenza tra di noi, voglia di lavorare. Ti dà anche delle regole: essere a casa senza obiettivi, orari, non aiuta. Sì, si può studiare, c'è chi cucina, c'è chi legge, c'è chi guarda altri tecnici. Però non hai un'abitudine e una regola".

