Caccia al vice Audero: la Samp può chiudere per Semper del Chievo

La Sampdoria sta cercando di definire l'arrivo di un nuovo estremo difensore. Delle ultime ore l'accelerata per il croato di casa Chievo Verona. Da tempo il portiere, titolare dei clivensi, è nel mirino dei genovesi che adesso stanno cercando di accelerare per provare a chiudere per Semper come vice Audero.