Fabrizio Cacciatore se n'è andato dal Cagliari ieri sera, dopo che ha rifiutato di proseguire per altri due mesi gratuitamente. Ma smentisce le cifre circolate in un primo momento. "Non sono uno scemo che chiede cifre folli, ho chiesto una cifra intelligente per proseguire. Ma per loro non è stato così. 100 mila euro per proseguire? Assolutamente no. È uscita questa notizia quando non avevo accettato le condizioni mi che mi erano state proposte”.