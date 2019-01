Fonte: Marco Conterio

E' sempre in piedi l'ipotesi di scambio che coinvolge Cagliari e Bologna per gli attaccanti Farias e Falcinelli. Oggi - secondo quanto raccolto da TMW - ci saranno inoltre nuovi contatti per provare a chiudere il passaggio nel club sardo di Luca Pellegrini dalla Roma.