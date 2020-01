TMW - Cagliari, Cragno: "Abbiamo fatto la partita a S. Siro contro l'Inter"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

Il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, ha analizzato in zona mista l'1-1 di oggi con l'Inter. Ecco quanto raccolto da TMW: "Venivamo da un periodo difficile, ma la squadra ha dimostrato di essere in ripresa sia per i risultati che per le prestazioni. Oggi abbiamo dato una conferma. Siamo lì e cerchiamo di restarci".

Cosa vi dà il pareggio con l’Inter ?

“Una spinta in più a livello di fiducia per uscire da questo momento. Venire qua a fare la partita è una grossa iniezione di fiducia".

Quanto è servita la partita di Coppa Italia per preparare la sfida di oggi?

“Più che a prepararla è servita per vedere cosa non dovevamo fare. Rispetto a quella partita, oggi c’è stato un altro piglio e un’altra mentalità. Abbiamo imparato la lezione e ne abbiamo tratto beneficio".

Quanta fiducia c’è ora per il futuro?

“C’è sempre stata perché ci vuole equilibrio: è impensabile non affrontare momenti negativi in stagione. Il nostro l’abbiamo affrontato, speriamo sia finito. Faremo di tutto perché non risucceda".

Lei come sta ora?

“Bene bene, mi sento bene”.