TMW - Cagliari, Defrel vicino. La Roma lo toglie dalla lista dei convocati

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel sempre più vicino al trasferimento dalla Roma al Cagliari. L'attaccante francese classe '91, inizialmente inserito nella lista dei convocati per il match di questa sera contro il Perugia, è stato tolto dalla lista proprio per motivi legati al calciomercato.

Eliminato dalla lista anche Javier Pastore, ma in questo caso la motivazione è da ricercare in un leggero affaticamento muscolare accusato nelle ultime ore.