tmw Cagliari, ecco Godin. Tra attesa e l'appello ai tifosi: arriverà in città alle ore 16

Inizierà ufficialmente oggi l'avventura al Cagliari di Diego Godin. Il difensore uruguaiano, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Inter, sbarcherà in Sardegna questo pomeriggio. Grande attesa tra i tifosi rossoblù per l'arrivo del campione ex Atletico Madrid, a cui però la società ha chiesto di non presentarsi in massa all'aeroporto per evitare assembramenti.

Proprio per i tifosi, verrà infatti organizzato un eventi allo stadio lunedì. Nello stesso giorno, Godin terra la sua prima conferenza stampa (diretta testuale su TMW) da calciatore del Cagliari.