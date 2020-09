tmw Cagliari, incontro a Milano per arrivare al centrale Godin dell'Inter

Il Cagliari fa sul serio per Diego Godin. C’è stato un incontro in un ristorante di Milano tra intermediari, avvocato del giocatore e la società rossoblu. Si cerca l’accordo per il trasferimento del difensore su base biennale. Manca però ancora l’intesa con l’Inter che eventualmente dovrebbe correre in aiuto per agevolare la copertura dell’ingaggio. Lavori in corso. Il nome per la difesa del Cagliari può essere Diego Godin.