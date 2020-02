TMW - Cagliari, Maran: "Commettiamo errori che paghiamo a caro prezzo"

Fonte: Dall'inviato, Francesco Aresu

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha analizzato anche in zona mista il pareggio di oggi contro il Parma (2-2). Questo quanto raccolto da TMW: "Non veniamo gratificati dalle nostre prestazioni. Nella prima parte della stagione avevamo numeri diversi, ma riuscivamo a vincere. Adesso consolidiamo la prova anche coi numeri, subendo poco e costruendo tanto, ma finiamo per non portare a casa la vittoria proprio come oggi. Non stavamo rischiando nulla dopo il vantaggio, lo dimostra il fatto che abbiamo passato due dei tre minuti di recupero in area avversaria. Il modo di interpretare la gara deve essere questo, anche se commettiamo ancora qualche errore che poi paghiamo a caro prezzo".