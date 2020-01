TMW - Cagliari, Maran: "Pari che ci dà morale, Nainggolan importante"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha analizzato anche in zona mista il pareggio di San Siro. Questo quanto raccolto da TMW: "Un risultato che ci ripaga per quanto fatto in settimana, volevamo uscire da una situazione difficile. Siamo riusciti a fare una prestazione tenendo il dominio del gioco, dobbiamo consolidare queste cose buone e trovare continuità”.

Quanto vale il pareggio a livello psicologico?

“Ci dà morale, ma più che altro è la prestazione ciò che conta. Abbiamo dimostrato che volevamo il risultato in un determinato modo e ci siamo riusciti”.

Quanto è importante Nainggolan? Cosa si aspetta dal mercato in questi ultimi giorni?

“Radja è importante, lo dimostra ad ogni allenamento. Per il resto la società sta valutando tante cose”.