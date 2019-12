© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che la situazione contrattuale di Nahitan Nandez con il Cagliari non fosse del tutto chiara ve lo raccontiamo da tempo. “Per ora preferisco non commentare” aveva dichiarato il suo procuratore Pablo Bentancur interpellato qualche settimana fa proprio da TuttoMercatoWeb. Qualcosa va messa a posto. Così l’idea è quella di un nuovo contratto con una clausola di risoluzione intorno ai 40 milioni che consentirebbe ad eventuali acquirenti interessati di versare la cifra predisposta all’acquisto. Ci pensa l’Inter per la prossima stagione, potrebbe essere un’idea anche di altri club. Ma il Cagliari vuole tenerselo stretto e continuare a godersi uno degli investimenti più importanti dell’ultimo periodo. Presto potrebbe essere tempo di trattative più concrete. E un nuovo contratto con la clausola di uscita può diventare più di un’idea...