TMW - Cagliari, Pavoletti uomo mercato: sondaggi di Milan e Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Pavoletti entra nel mirino delle big. Il centravanti del Cagliari, possibile convocato da Roberto Mancini per le prossime due sfide a Udine e Parma, piace sia al Milan che all'Inter, entrambe alla ricerca di un attaccante di scorta per la prossima stagione. I rossoneri lasceranno andare Patrick Cutrone - possibile che la destinazione sia il Torino - e puntano a un vice Piatek ad alta affidabilità. I nerazzurri invece devono sbrogliare la grana Icardi, ma è credibile che Lautaro Martinez venga utilizzato come titolare sia come prima punta sia come seconda, lasciando quindi spazio a un arrivo ulteriore in avanti. I contatti sono già in corso e, diversamente alla scorsa estate (quando era stato inseguito dall'Atalanta) Pavoloso sarebbe intenzionato a cambiare.