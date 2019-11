Fonte: Francesco Aresu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Cagliari Marko Rog è intervenuto in zona mista, ai microfoni di TMW, al termine del match vinto largamente contro la Fiorentina: “Negli allenamenti cerchiamo sempre di migliorare e questo ci porta a crescere sempre. La Nazionale? Ho ricevuto delle chiamate dal team manager prima della partita e sono felice di andarci. È sempre bello andare in Nazionale”.

Rivincita personale visti i risultati del Napoli? “No non guardo queste cose, non sono un tipo permaloso. Mi dispiace per loro perché ho tanti amici lì, sono sicuro che si riprenderanno tornando a fare le cose per bene come facevano negli ultimi 3-4 anni. Quando ero io al Napoli il gruppo stava bene, sono tanti campioni e sono sicuro che si riprenderanno”.