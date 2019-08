TMW - Cagliari scatenato: lunedì giorno buono per chiudere anche Defrel

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sempre più scatenato il Cagliari, che dopo essersi aggiudicato Rog ed essere in fase di chiusura per Nandez e Nainggolan, ora sta provando a stringere anche per arrivare a Gregoire Defrel, attaccante in uscita dalla Roma. Secondo quanto apprende TuttoMercatoWeb.com, lunedì sembra il giorno buono per la chiusura dell'affare tra i sardi e i giallorossi.