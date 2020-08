tmw Caos Messi, lunedì il padre Jorge a Manchester per incontrare il City. Tanti club su di lui

Il cellulare di Jorge Messi, il padre del calciatore più famoso al mondo, in queste ore, è assolutamente subissato da telefonate per richieste di informazioni. Lionel Messi, dopo avere comunicato l'addio al Barcellona, è diventato l'uomo mercato di questa estate. I contatti con il Manchester City c'erano già, d'altronde Josep Guardiola è il suo mentore, ma lunedì ci sarà un incontro in Inghilterra fra il padre Jorge Messi e il City per capire quale può essere la soluzione all'enigma.

TANTI CLUB SU DI LUI - Nelle ultime ore anche Manchester United e Paris Saint Germain hanno telefonato al padre di Messi, chiedendo informazioni sull'eventuale acquisto della Pulce. La situazione non è troppo semplice, perché non c'è la sicurezza - se il caso finisse in tribunale - di avere una risoluzione contrattuale e la possibilità di andare via a zero. Quindi potrebbe essere messo in conto un esborso economico per accontentare (almeno in parte) il Barcellona.