tmw Caos Milan, Mirabelli: “Maldini, cosa hai fatto per fare il dirigente?”

Caos Milan. Si cambia ancora. Via Boban e Maldini e in futuro spazio a Rangnick e ai suoi uomini per decisione della proprietà. “A Maldini, che da calciatore è stato un grandissimo campione, andrebbe chiesto: ‘cosa hai fatto per diventare un dirigente?’ È come un medico che non ha fatto la scuola elementare”. Lo ha detto ai microfoni di TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli.

L’intervista completa sarà online a partire da mezzanotte all’interno della rubrica “A tu per tu”.