TMW - Caprari: "Penso solo alla Samp. Voci di mercato non mi interessano"

L'infortunio è ormai alle spalle. Gianluca Caprari è pronto a mettere in difficoltà Eusebio Di Francesco dopo essere tornato in gruppo in seguito alla rottura del perone dello scorso gennaio. L'attaccante della Samp ha parlato alla stampa dal ritiro di Ponte di Legno.

Caprari, come sta procedendo il ritiro? Ieri tanta corsa.

"E' il ritiro. Ci sta che si lavori tanto. Abbiamo cambiato metodo di lavoro rispetto allo scorso anno, ieri abbiamo fatto corsa ed è stato più impegnativo".

Che similitudini ci sono col gioco di Zeman?

"Ci sono molte cose in comune, soprattutto nel modulo del mister. Tante cose le ricordo con Zeman, qualche movimento lo conoscevo già. Speriamo di iniziare al meglio questa stagione".

Torni esterni d'attacco.

"E' un ritorno al passato. Quel ruolo lo ricoprivo prima, determinati movimenti li conosco e magari sono un po' più avvantaggiato".

A gennaio c'erano voci che ti volevano lontano da Genova. Ora il tuo futuro quale sarà?

"Le voci di mercato non mi interessano molto. Come ho già detto nelle precedenti interviste, voglio far bene alla Sampdoria. Il futuro poi lo vedremo, però sono un giocatore della Sampdoria e penso solo alla squadra".

Cosa chiede Di Francesco agli esterni d'attacco nella fase difensiva?

"Devono dare una mano la squadra. Si gioca in undici e il lavoro degli esterni è fondamentale sia nella fase difensiva che in quella di attacco".

TMW: quanta voglia c'è di riprendere dove avevi lasciato prima dell'infortunio?

"Lo scorso anno, prima dell'infortunio, pensavo di aver fatto una buona stagione poi si è messo lo stop di mezzo. Penso sia acqua passata, ho ripreso bene e spero di iniziare quest'anno come lo scorso".

TMW: come si sono integrati i giovani?

"Tutti bene. Sono bravi ragazzi. Sicuramente chi è straniero deve imparare la lingua perché non è facile però c'è un gruppo di ragazzi che gli sta vicini e li segue".

TMW: in attacco ci sono anche Maroni e Bahlouli. Come li hai visti?

"Per Maroni non è facile perchè arriva completamente da fuori mentre Bahlouli ha giocato in Primavera, conosce un po' la lingua e si è integrato. Deciderà poi il mister, sono ragazzi giovani".