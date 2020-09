tmw Carli: "Sì, pensavo a Liverani anche per il Cagliari. Di Francesco sarà manager all'inglese"

Lunga intervista concessa ai taccuini di TMW da Marcello Carli. Da poco meno di un mese direttore sportivo del Parma, il dirigente toscano s'è raccontato ai nostri microfoni in un botta e risposta che domani verrà pubblicato nella sua versione integrale.

Carli s'è soffermato anche sulla decisione, la sua prima da direttore sportivo del Parma, del cambio di allenatore. La scelta è ricaduta su Fabio Liverani, tecnico che Carli negli scorsi mesi ha valutato anche in chiave Cagliari. E' stato lui stesso a confermarlo nel corso dell'intervista.

Per il nuovo Parma ha scelto Liverani. Conferma che, fosse dipeso solo da lei, Liverani sarebbe andato a Cagliari con Carli direttore sportivo?

"E' vero che avevamo parlato di Liverani perché c'era da cambiare conduzione tecnica. Avevamo 2-3 profili in testa e tra questi c'era anche Fabio, c'era l'idea di portare Liverani a Cagliari, era tra le prime scelte proprio come Di Francesco. A un certo punto si stava pensando anche a Marco Giampaolo, tutti tecnici che vedono il calcio in un certo modo. Alla fine la scelta del presidente è ricaduta su Eusebio, è stata la scelta di un allenatore con poteri da manager all'inglese, anche se accompagnato da dirigenti molto bravi e preparati come quelli che ci sono attualmente. Il Cagliari ha fatto questa scelta che credo sia stata quella giusta, l'ho detto anche a Giulini con cui sono rimasto in ottimi rapporti".

Domani alle ore 16 l'intervista integrale a Marcello Carli, nuovo direttore sportivo del Parma