tmw Carraro e il rinvio dell'Europeo: "Nel 2021 penso che l'Italia sarà ancora più forte"

Euro2020 diventa Euro2021, l’Italia dovrà aspettare un altro anno per provare a vincere la rassegna continentale. Nell’intervista a TMW, Franco Carraro, tre volte a capo della FIGC, non esclude che possa essere una cosa positiva, a livello sportivo, per gli Azzurri: “Da presidente federale, mi sarebbe dispiaciuto moltissimo vedere questo rinvio. Soprattutto per il motivo per cui non si fa l’Europeo, che è un dramma sanitario, sociale ed economico in cui è piombato il Vecchio Continente. Detto questo, non sono un esperto di calcio o un tecnico, io mi intendo soltanto di organizzazione. Ma ho una sensazione: che la nostra sia una nazionale in crescita. Non vedo giocatori che nel prossimo anno invecchieranno, ma in compenso tanti giovani che avranno maggiore esperienza e personalità. Sul piano tecnico giocare nel 2021 invece nel 2020 forse non è un danno, anzi. Lei dice che eravamo tra i favoriti, non so se sia così. Ma tra un anno penso che potremmo esserlo ancora di più”.