TMW - Casa Milan, incontro tra la dirigenza e l'intermediario Mijatovic

Fonte: Antonio Vitiello

Altra giornata importante di visite in Casa Milan. Questa mattina, infatti, c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Predrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid che ora lavora da intermediario con Vlado Lemic, famoso agente che gestisce diversi giocatori croati come Lovren, Modric e Matic, oltre che tanti giovani. Si tratta del secondo incontro tra le parti dopo quello di una decina di giorni fa sempre a Casa Milan.