TMW - Casillas: "Felice per Buffon perché ancora si diverte, è da ammirare"

Intervenuto nel corso del Festival dello Sport, l'ex portiere Iker Casillas ha parlato così ai giornalisti presenti, tra cui anche l'inviato di TMW: “Javier Tebas ha rivoluzionato il calcio spagnolo, dall’inizio del secolo abbiamo visto una trasformazione evidente. Ai tempi, ad esempio, non importavano le condizioni esterne dello stadio, oggi esistono regole certe e idee molto più evolute. I manager sono stai bravi a sfruttare la presenza dei più grandi calciatori della storia che, per anni, hanno giocato e stanno ancora giocando in Spagna".

Su Messi: "Un giocatore spera sempre di restare a lungo in un club che sente in maniera particolare. Io, a un certo punto, non mi sentivo più a mio agio nel Madrid e volevo respirare aria nuova. Però, certo, sono andato via a un’età molto avanzata e posso dire di essere stato davvero un portiere top-level solo con la maglia del Real. Ho giocato con il più grande club della storia, negli ultimi cinque anni sentivo che il mio livello stava calando e perciò feci quella scelta. Il Clasico più bello? La finale di Coppa del Re del 2011 al Mestalla con il gol di Cristiano ai supplementari. Nazionale con Puyol? Abbiamo vissuto momenti e vinto trofei che difficilmente la Nazionale in futuro potrà replicare. C’erano almeno cinque o sei capitani in quella squadra, piena di leader che rendevano meno complicata la gestione della pressione nei grandi match".

Su Buffon: "Sono contento per lui perché ancora si diverte. Credo che un calciatore debba giocare fino all’ultimo secondo in cui sente di poterlo fare. Gigi è un esempio per i nuovi portieri che hanno la fortuna di poterlo studiare da vicino. La sua è una carriera da ammirare.

Sul calcio senza pubblico: Per i tifosi non è certo una situazione emozionante. Speriamo che nel tempo si trovi una soluzione, per il momento serve pazienza e attenzione per la salute. Presto gli stadi torneranno a fare rumore".