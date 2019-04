Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Luciano Castellini, ex calciatore del Torino, ha parlato a margine dell'evento '1° Quadrangolare della Solidarietà di Como'. Queste le sue parole a TMW: "Sono un manate del Toro e non mi piace commentare essendo fuori da Torino. In molti si lamentano e poi hanno benefici, io sono per lo sport. Con il VAR la situazione dovrebbe migliorare. Spero che riesca ad andare in Europa perché se lo merita. Il Napoli? Ha fatto un ottimo campionato ma la Juve quest'anno è ancora più forte e si giocano campionati diversi. Non so se gli azzurri riusciranno a ribaltare la partita contro l'Arsenal, gli inglesi pagano qualcosa in trasferta, vedremo. Ancelotti sa cosa fare".