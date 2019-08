TMW - Chanona (TUDN): “Grandi aspettative in Messico su Lozano”

Si sono accesi ieri i riflettori su Lozano, esterno messicano che il prossimo anno rinforzerà la rosa a disposizione di Ancelotti. Su questo acquisto, il più costoso della storia azzurra (42 milioni), ecco il parere di Daniel Chanona, giornalista messicano di TUDN ieri al seguito dell’ex PSV durante le visite mediche:

Come hanno preso in Messico il trasferimento di Lozano a Napoli?

“Ci sono tante aspettative su di lui. Per il Messico è veramente fondamentale che Lozano giochi in un club come il Napoli, che viene considerato uno dei più importanti in Italia”

Su Ancelotti:

“Ancelotti ha avuto altre esperienze con i messicani, penso a Hernandez al Madrid. Noi pensiamo possa fare molto bene con lui come allenatore, lo potrà far crescere tanto. C’è tanta competizione nella rosa del Napoli, ma potrà giocare con continuità. È molto veloce e rapido, probabilmente le sue abilità possono migliorare il sistema tattico di Ancelotti”.

Sulla Serie A:

“Non è il campionato più competitivo al mondo, ma rimane molto importante e seguito. Tante persone lo guardano in Messico, anche perché i diritti della Serie A lì ha un canale locale famoso. Con Lozano il Napoli avrà tanti tifosi in più. Anche Inter e Milan hanno tanti fan, soprattutto perché avuto una golden age. Con l’arrivo di Ronaldo però sono aumentati i sostenitori della Juventus”.