TMW - Chiellini: "Allegri ci ha dato tanto. Ci mancherà, come Barzagli"

Giorgio Chiellini è tra i presenti alla serata di beneficenza a Fiano, Provincia di Torino, organizzata dagli "Insuperabili", la Onlus e Reset Academy, che promuove scuole calcio sul territorio piemontese e non solo. Con lui il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, Mattia Perin, Leonardo Spinazzola, Daniele Baselli, Armando Izzo e Lorenzo De Silvestri. Il difensore ha risposto ad alcune domande, cominciando dall'addio di Allegri: "Dobbiamo ringraziare il mister per questi cinque anni splendidi. Il suo ciclo è finito, ma la Juve andrò avanti. Lo vedrò e sentirò con calma, magari a Livorno. Ci ha lasciato molto, è una persona positiva dentro e fuori dal campo grazie alla sua capacità di sdrammatizzare. Ci mancherà, ha dato tanto e sarà ricordato per molto tempo. Magari in futuro tornerà alla Juve".

Per il suo sostituto si fa il nome di Sarri.

"Sacchi? (ride, ndr)"

Cosa ne pensi di Barzagli nello staff tecnico?

"Me lo auguro, è una persona speciale e un giocatore eccezionale, che mancherà a tutti. Ho passato otto anni fantastici con lui, è stato un onore. Può insegnare ancora tanto a me, figurarsi ai giovani. Ora deve riposare e staccare, sarà un valore aggiunto qualsiasi cosa decida di fare".