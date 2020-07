tmw Colantuono: "La Juventus deve fare la partita perfetta contro l'Atalanta"

Stefano Colantuono nella sua intervista di ieri in cui pronosticava l'Atalanta in finale di Champions League ha poi parlato anche della sfida odierna contro la Juventus. "Non mi chieda il pronostico perché è difficilissimo, ma l'Atalanta è la più in forma del campionato. Può vincere anche contro la Juve, seppur fortissima. E poi dopo aver perso contro il Milan non credo sia disposto a cedere nulla. La Juve è passata dalla vittoria del campionato a tenerlo ancora parzialmente in vita. Alla fine ce la farà, però se vuole battere l'Atalanta serve la partita perfetta".