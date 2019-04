TMW - Conte apre alla Roma: lo stuzzica l'idea di vincere nella Capitale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte è più vicino alla Roma rispetto agli ultimi mesi. Dopo avere risposto con un educato "no grazie" lo scorso novembre - quando però ha rifiutato anche l'offerta del Real Madrid - il tecnico non ha mai sciolto le riserve, pur avendo fatto sapere di essere stuzzicato dall'idea di allenare nella Capitale. L'opzione principale era quella di tornare alla Juventus ma, dopo le parole di Agnelli che hanno confermato Allegri, le percentuali si sono drasticamente ridotte.

Così nelle ultime ore si sono alzate sensibilmente le quotazioni di un possibile approdo a Roma dell'ex Chelsea. Conte sarebbe affascinato dall'ipotesi di vincere in giallorosso, entrando nella storia del club. Le altre piste portano al solito Maurizio Sarri, ora blindato con i Blues, poi Giampaolo e Gasperini. Da capire l'esborso monetario, ma potrebbe essere un ingaggio intorno a quello percepito in Nazionale (più di tre milioni di euro più sponsor) nonostante la richiesta sia di circa 10 milioni di euro per tre anni.