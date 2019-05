© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte e l’Inter, affare fatto ma che va ancora formalizzato. L’ex allenatore della Nazionale Italiana e del Chelsea, se tutto andrà come da programma firmerà un contratto triennale da circa 10 milioni di euro a stagione. Un maxi ingaggio per un allenatore che può rappresentare il valore aggiunto della squadra. La firma è prevista per martedì 28 maggio, quando da Corso Vittorio Emanuele dovrebbe arrivare la telefonata giusta per mettere tutto nero su bianco. Antonio Conte sta per iniziare una nuova avventura, martedì prossimo - salvo inconvenienti o ribaltoni dell’ultim’ora - potrebbe essere il giorno giusto per la firma...