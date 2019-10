TMW - Conte: "Nella mia Italia tutti avrebbero dato la vita per il compagno"

Fonte: dall'inviato a Trento, Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Antonio Conte, allenatore dell'Inter ed ex ct della Nazionale italiana, ha ricordato così l'Europeo del 2016 sul palco del "Festival dello Sport" di Trento: "Mi ricordo che riuscimmo a lavorare tre settimane e mezza insieme, fu importante plasmare un gruppo dove ogni calciatore avrebbe dato la vita per l’altro. La Spagna era imbattuta da non so quanto tempo, erano i campioni del mondo in carica, fu una partita durissima, ma nonostante la qualità non fosse tanta anche a causa degli infortuni, riuscimmo a batterli. In un’eventuale semifinale non sapevo chi avrei fatto giocare. Quell’esperienza mi lascia emozioni, la mattina prima di salutarci piangemmo tutti perché consapevoli che non ci saremmo più rivisti. Si era creata un’alchimia tale da permetterci di superare selezioni fortissime. C’erano dei valori veri, si era creata una unità d’intenti che non ci permise di lasciarci con facilità", le parole di Conte raccolte da TMW.