TMW - Corradi: "All'Italia serviva uno come Mancini. Belotti-Immobile ok"

L'attuale commissario tecnico della Nazionale Under 16, Bernardo Corradi, ha parlato al Festival dello Sport a Trento analizzando anche il momento dell'Italia di Roberto Mancini: "Per giudicare il presente, bisogna guardare al principio. Mancini ha preso una Nazionale fuori dal Mondiale. Un qualcosa di complicato anche solo da dire. I giocatori bravi ci sono, serviva solo un tecnico come Roberto per riuscire a ridar vita a una selezione storica. Speriamo di staccare presto il pass per Euro 2020. Gli attaccanti? Immobile ha un rapporto gol/presenze notevole, Belotti può dare un apporto importante, altri non più giovani sono comunque capaci di fare grandi cose se solo mettessero a posto la testa, non dico il nome (Balotelli, ndr)".

