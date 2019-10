TMW - Corradi: "A Lukaku serve tempo. Inzaghi super alla Lazio"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Durante il Festival dello Sport a Trento è intervenuto anche Bernardo Corradi, attuale commissario tecnico dell'Italia Under 16, che ha parlato dal palco. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Quando ho smesso di giocare, volevo riprendermi il tempo perso, passarne di più con la famiglia. Poi, chiusa la pagina del calciatore, bellissima quanto dispendiosa, ho iniziato un aggiornamento per diventare allenatore, poi quello per fare il DS, quindi la chiamata dal Presidente Malagò per il ruolo di vicecommissario di Lega. Bisogna sempre tenersi informati, la mia volontà resta quella di allenatore, ma mi piace essere multitasking. Moltissimi dei miei compagni nella Lazio sono poi diventati tecnici. L'era Cragnotti mise in luce diversi geni del pallone".

Si aspettava Simone Inzaghi a questi livelli come allenatore?

"Spesso giocavamo insieme, sta facendo benissimo, ha fatto un percorso importante con i settori giovanili dei biancocelesti. Ha avuto la possibilità di subentrare a Pioli ed evolversi insieme al proprio gruppo. Una fortuna poter lavorare in una comfort zone, un ambiente che conosci benissimo. Merito a Simone per le soddisfazioni che si sta prendendo".

Che Champions League sarà quella iniziata il mese scorso?

"Forse l'anno scorso, Juve esclusa, è stato un campionato avvincente. In alcuni tipi di leghe, si perde il gusto perché c'è spesso una squadra dominante. Questa Champions è dura, non vedo grandissimi favoriti, il Liverpool campione uscente sta facendo fatica, il che dimostra quanto appena detto".

Cosa pensa della Nazionale?

"Per giudicare il presente, bisogna guardare al principio. Mancini ha preso una Nazionale fuori dal Mondiale. Un qualcosa di complicato anche solo da dire. I giocatori bravi ci sono, serviva solo un tecnico come Roberto per riuscire a ridar vita a una selezione storica. Speriamo di staccare presto il pass per Euro 2020".

Gli attaccanti la convincono?

"Immobile ha un rapporto gol/presenze notevole, Belotti può dare un apporto importante, altri non più giovani sono comunque capaci di fare grandi cose se solo mettessero a posto la testa, non dico il nome (Balotelli, ndr)".

Cosa pensa della maglia verde?

"Giusto non scordarsi delle tradizioni, ma è stata già usata in passato e per questo ci può stare riproporla. Giovanili? Solo la Francia in termini di nazionale riesce a stare al nostro passo. Come detto il talento lo abbiamo, basta solo dargli la possibilità di esprimersi.

Come vede l'Inter?

"Conte le ha dato carattere, la squadra rispecchia in pieno i suoi tratti da calciatore. Non è ancora intensa per tutti i novanta minuti come la sua Juventus, ma sono sicuro che crescerà e darà del filo da torcere ai bianconeri, ancora principali indiziati per lo scudetto. Lukaku? Bisogna dargli tempo per ambientarsi. I giocatori non sono robot. Romelu ha le potenzialità per dimostrare di valere quella cifra".