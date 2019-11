TMW - Croazia, Dalic: "Rakitic-Rebic? Qualcuno dovrà cambiare a gennaio"

Fonte: Dai nostri inviati a Bucarest, Andrea Losapio e Gaetano Mocciaro

© foto di Imago/Image Sport

Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha commentato così a TMW e agli altri media presenti in zona mista il sorteggio di Euro 2020 e il momento di alcuni suoi calciatori tra i quali Modric, Rakitic (obiettivo dell'Inter) e Rebic: "Siamo una squadra nuova rispetto al passato Mondiale, abbiamo cambiato diversi giocatori. Sentiamo tante pressioni su di noi, ma credo che possiamo fare un buon lavoro tutti insieme. Non siamo come l'Inghilterra che ha 50 giocatori, noi ne abbiamo 14-15 di alto livello e dobbiamo tirare fuori il meglio da ognuno di loro. I nostri ragazzi che militano in Premier League mi aiuteranno ad affrontare meglio la Nazionale inglese, è un beneficio averli in rosa per noi".

Lo stato di Modric la preoccupa?

"Non sono affatto preoccupato. Parliamo di un calciatore ambizioso, con ancora tante fame e tanta qualità".

Lo scarso minutaggio di Rakitic e Rebic invece la preoccupa?

"So che a gennaio qualcuno di loro potrebbe trovare una nuova squadra e andare a giocare. È molto importante per noi. Come ho detto, abbiamo pochi calciatori di prima qualità ed è importante che questi arrivino all'Europeo in buone condizioni".