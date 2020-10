tmw Crotone, Stroppa: "Non sono soddisfatto. Siamo mancati a livello di personalità"

Il tecnico del Crotone< Giovanni Stroppa non ha digerito la sconfitta contro la SPAL e nel dopo gara spiega cosa non gli sia piaciuto della squadra andata in campo questa sera: “Mi auguro che questa sconfitta non lasci il segno, ci sono delle situazioni non piacevoli. La prima di tutte dal punto di vista caratteriale, mi aspettavo di più a livello di personalità in questa partita, abbiamo iniziato anche bene, ma poi ci siamo lasciati andare e in vantaggio abbiamo concesso un gol gratuito. Non mi è piaciuta la mancanza di personalità in campo, non sono soddisfatto e forse è la prima partita che esco dal campo che non sono soddisfatto. Ho cercato di fare un turnover mirato, ma ho la sensazione di uno svuotamento, non mi è piaciuta l’incapacità caratteriale di dominare il campo. All’inizio c’è stato impegno, poi c’erano tanti giocatori che non avevano mai giocato assieme e che probabilmente non erano in condizione, per questo i supplementari non ci hanno giovato. La partita però andava chiusa prima perché siamo una squadra di categoria superiore e perché davanti avevamo una squadra di ragazzini, bravi, ma pur sempre ragazzini. Invece sono stati più bravi di noi, sono stati più in partita a livello di carattere e morale. - conclude Stroppa - Atalanta? Rispetto a stasera ci saranno tanti cambi, vedremo chi sta meglio fisicamente e psicologicamente e mi auguro di tornare a giocare come abbiamo fatto finora tenendo conto dei nostri limiti, primo fra tutti la mancanza di concentrazione”.