TMW - Cutrone: "Felice per i due gol. Milan? Dispiace, spero torni grande"

Fonte: Dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due gol per Patrick Cutrone, mattatore nel finale del 3-0 dell'Italia Under 21 ai pari età dell'Islanda: "Sono molto felice, soprattutto per la vittoria. Ma era molto importante vincere oggi, dopo un inizio un po' così ci siamo ricompattati e abbiamo fatto 3 gol".

All'inizio avete avuto difficoltà a tenere alto il ritmo.

"Loro si difendevano tanto e giocavano sulle ripartenze. Sapevamo che non era facile, poi è uscito fuori il nostro gioco e abbiamo fatto tre bei gol".

Coi Wolves ultimamente non hai giocato molto. Temevi di non essere convocato?

"Io sto bene fisicamente, mi alleno sempre al massimo e più o meno se non gioco titolare entro. Mi faccio sempre trovare pronto. Sappiamo io e il mister che in Premier bisogna ambientarsi. Lo sto facendo, sto entrando nella filosofia della squadra, mi trovo bene con tutti".

Che spiegazioni dai alle difficoltà del Milan?

"A me dispiace. Io sono un tifoso del Milan e auguro il meglio alla società: spero che pian piano risalga la classifica e dimostri la sua grandezza".