Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Intercettato all'uscita della sede dell'Inter, Oscar Damiani ha parlato ai cronisti presenti facendo il punto sul futuro del portiere Ionut Radu: "Per adesso Radu è al Genoa ma vediamo di trasferirlo entro la fine di gennaio perché questo è il suo desiderio. La destinazione la decideremo nei prossimi giorni, ancora non c'è nulla di concreto".

C'è la possibilità di un altro prestito? "Vedremo, ci sono tante squadre che lo vogliono, in Italia ma anche club importanti all'estero, però l'Inter ovviamente non lo vuole cedere. Valuteremo assieme al club il bene del ragazzo".

C'è dispiacere per come è andata col Genoa? "E' stata una cosa che non ci aspettavamo e che non meritava. Subito vice all'Inter? non sta a me parlare delle questioni tecniche, io devo occuparmi solo di fare il bene del ragazzo. Valuteremo nei prossimi giorni ma sicuramente la sua avventura al Genoa.