TMW - De Zerbi: "Resto, mai avuto dubbi. Spero che Demiral rimanga qui"

Fonte: dal nostro inviato, Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'uscita dal summit con la dirigenza, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato del suo presente e del suo futuro. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Non ci sono problemi. Non ci sono mai stati dubbi sulla mia permanenza, quindi non capisco il clamore. Fa piacere che ci siano stati interessamenti ma star dietro a tutte le voci non è facile. La verità è che ho sempre programmato la prossima stagione in neroverde".

Cosa vi siete detti sul mercato?

"Al Sassuolo devi essere stimolato, ambizioso e affamato. Abbiamo tanti giocatori forti ma lo è anche la proprietà che non ha esigenza di vendere. Cercheremo di migliorarci, il campionato sarà ancora più difficile e dobbiamo farci trovare pronti. Proprietà e allenatore sono molto ambiziosi".

Demiral resterà?

"Spero, so bene degli accordi già stati fatti ma credo che gli faccia bene restare un'altra stagione".

Il futuro di Sensi?

"Lui è più pronto di Demiral ma avendo giocatori anche intelligenti capiranno da soli se restare per migliorarsi o andare via".

Un altro anno al Sassuolo vale anche per lei?

"Non so se uno, due o tre anni. Ho sempre dimostrato di fare ciò che dico, mi servono le condizioni per essere me stesso. Se tra un po' cambieranno le cose".

C'è stata la tentazione Roma?

"Qualcosa c'è stato come contatto ma ho detto che ho le idee chiare su quello che voglio fare e non ho altro da aggiungere".