tmw Depaoli: "Linetty, Audero e altri sei: la Sampdoria ora si sfida con la playstation"

Fabio Depaoli, laterale della Sampdoria, parla ai microfoni di TMW del regime fisico e alimentare che la Sampdoria sta osservando in questi giorni di isolamento: "I preparatori ci hanno dato dei programmi e con loro siamo sempre in contatto. Non è come quando siamo tutti insieme al campo, ma è bello ricevere ogni giorno il messaggio del mister che ci chiede come stiamo, se tutto procede bene. E' un segnale: il gruppo c'è ed è bellissimo. Se ci sentiamo? Sì, messaggi, video telefonate e parole anche durante le partite a distanza con la play. Gioco con i tre portieri, Linetty, siamo in sei o sette che, virtualmente, ci ritroviamo in campo".