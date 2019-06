Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Stefano Sensi nel mirino delle milanesi, come conferma anche ai nostri microfoni Giovanni Carnevali, subito dopo l'incontro lampo avvenuto nella sede dell'Inter quest'oggi: "Piace a tanti club, ci sono molte richieste, ma prima di cederlo ci penseremo bene perché per noi è un giocatore molto importante. Pinamonti? Non ci interessa, davanti siamo già messi molto bene. Giovani? Siamo sempre attenti, se ce n'è qualcuno interessante lo prendiamo in considerazione. È ancora presto", le parole raccolte dal nostro inviato. A seguire il video: