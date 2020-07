tmw Diritti tv, assemblea Lega A: visionate le offerte, adesso saranno valutate

L'argomento relativo ai fondi di investimento per i diritti tv della Serie A per il triennio 2021/2024 è stato tra gli argomenti del giorno nell'assemblea di Lega di oggi: i 20 club di A, visionate le offerte arrivate nei prossimi giorni procederanno con un'analisi e una scrematura, in modo da individuare le migliori per la valorizzazione del prodotto Serie A. Il prossimo 24 agosto ci sarà una nuova assemblea.