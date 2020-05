tmw Domagoj Vida occasione per il mercato italiano: è anche sul taccuino dell'Inter

Domagoj Vida e l'Italia. Stavolta, il matrimonio è possibile. Centrale vicecampione del Mondo con la Croazia, nel 2018, gioca in Turchia nel Besiktas ma i rumors turchi dicono che potrebbe lasciare in estate. Sarebbero arrivati molti attestati di stima al giocatore, contratto fino al 2022, anche dall'Italia in vista della prossima sessione di mercato. Un'occasione low cost che avrebbe messo molte sull'attenti, tra cui anche l'Inter che dietro potrebbe far partire Diego Godin e che, tra i nomi sul taccuino, avrebbe anche l'esperto trentunenne di Nasice.