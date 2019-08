TMW - Domino fantasia: se Cou va al Bayern, PSG forte su Dybala

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È un momento rovente per il calciomercato internazionale. Perché l'addio di Neymar al Paris Saint Germain potrebbe smuovere un domino in cui entra anche l'Italia, seppur da cedente. Neymar non ha ancora sciolto le riserve, ma il Barcellona ha messo sul mercato Coutinho, arrivato solamente un anno e mezzo fa dal Liverpool.

SFIDA PSG-BAYERN - Per il brasiliano ci sono due possibilità. Andare al PSG, al posto proprio di Neymar, oppure accettare la corte del Bayern Monaco, alle prese con la sostituzione dei due mostri sacri Robben e Ribery: Perisic è già stato acquistato, ma serve un altro nome di grosso calibro. Ecco che il profilo del nazionale verdeoro corrisponde.

ANTUN A TORINO - Oggi il procuratore di Dybala era a Torino per cercare di sbloccare la situazione: due le piste preferite, l'Inter - ma lo scambio con Icardi non decolla - oppure Parigi, la Ville Lumiere. Così Paulo potrebbe, alla fine, trovare una sistemazione dopo che la Juventus lo ha tolto dal mercato (forse cautelandosi per non sembrare in difficoltà) dopo il flirt con il Tottenham. E dare denaro contante al bilancio - non proprio floridissimo - dei bianconeri.