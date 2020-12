tmw Dopo il gol il rinnovo del contratto: la prossima settimana la Roma blinderà Calafiori

vedi letture

Un gol bellissimo, il primo con la maglia della Roma, e presto anche il rinnovo del contratto. Giorni da incorniciare per Riccardo Calafiori, terzino giallorosso classe 2002 che ieri in occasione della sfida di Europa League contro lo Young Boys non solo è sceso in campo dal primo minuto, ma ha anche realizzato una bellissima rete, il gol del 2-1.

Calafiori è uno dei migliori 2002 del panorama europeo. In estate fu cercato anche da Juventus e Paris Saint-Germain, ma la Roma non ha mai preso in considerazione la sua partenza. E adesso è pronta a rinnovare il contratto fino al 2022 fissando la nuova scadenza al 2025. Un importante incremento dell'ingaggio per convincere il giocatore a firmare, un contratto di cinque anni per blindare un terzino che sicuramente farà parlare di sé. L'accordo è già stato raggiunto da oltre un mese, la firma è prevista per la prossima settimana.